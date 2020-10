Tennis | Lorenzo Musetti | “L’obiettivo è la top-100 | mi piacerebbe giocare la Coppa Davis nel 2021”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)è in fase di recupero dal piccolo infortunio al gomito, patito nella semifinale dell’ATP di Sardegna 2020. Un fastidio che l’ha costretto al ritiro, ma fortunatamente non si tratta di nulla di serio. Come rivelato al Corriere dello Sport, si parla di un’infiammazione. L’azzurrino, infatti, si sottoporrà a dei trattamenti con ultrasuoni e ritorno in campo dovrebbe esserci sul cemento indoor del Challenger di Parma, previsto il 2 novembre. Fatta questa premessa, un periodo decisamente gratificante. N.123 del mondo, 14 match vinti negli ultimi 17 incontri disputati, primo classe 2002 a raggiungere una semifinale di un torneo ATP e tanto talento sul campo. Sono questi gli aspetti del giovaneta del Bel Paese che, intervistato dalla testata menzionata, ha svelato alcuni aspetti ...