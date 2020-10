Su Autostrade Benetton alza ancora la posta

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il primo round vero della trattativa per cederealla Cassa Depositi e Prestiti, insieme ai fondi Macquarie (australiano) e Blackstone (statunitense) finisce con un rinvio. Il negoziato parte in salita, ma le porte restano tutte aperte. Sì perché il problema è il prezzo offerto per rilevare l'88% di Aspi detenuto da Atlantia. Per la holding deiil corrispettivo ètroppo basso e non valorizzerebbe pienamente i beni oggetto della cessione. Per chiudere bastare l'asticella della somma offerta. Così per consentire una valutazione serena sul rilancio Il gruppo ha dato tempo alla società pubblica fino al 27 ottobre al «fine di valutare un'eventuale nuova offerta vincolante». Questo l'orientamento espresso da Cda di ...