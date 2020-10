Speranza: “Nuovo lockdown non certo, state a casa ed evitate uscite inutili” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’Italia va verso un nuovo lockdown? Il ministro della Salute Roberto Speranza non lo esclude e invita tutti a stare a casa il più possibile evitando le uscite non necessarie. Parole che abbiamo sentito più volte durante la prima fase della pandemia, parole che ci riportano alla scorsa primavera. Un invito alla popolazione che di fatto paventa uno stato di pre-lockdown. Le misure adottate dalle regioni Per ora le regioni più colpite dalla seconda ondata di Covid si muovono in ordine sparso: Campania e Lombardia hanno deciso di imporre lockdown notturni, dalle 23 alle 5 del mattino, con la prima che ha chiuso anche le scuole (da lunedì riaprono le elementari), mentre il Piemonte ha chiuso i centri commerciali nel weekend. In Liguria invece ... Leggi su blogo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’Italia va verso un nuovo? Il ministro della Salute Robertonon lo esclude e invita tutti a stare ail più possibile evitando lenon necessarie. Parole che abbiamo sentito più volte durante la prima fase della pandemia, parole che ci riportano alla scorsa primavera. Un invito alla popolazione che di fatto paventa uno stato di pre-. Le misure adottate dalle regioni Per ora le regioni più colpite dalla seconda ondata di Covid si muovono in ordine sparso: Campania e Lombardia hanno deciso di imporrenotturni, dalle 23 alle 5 del mattino, con la prima che ha chiuso anche le scuole (da lunedì riaprono le elementari), mentre il Piemonte ha chiuso i centri commerciali nel weekend. In Liguria invece ...

La7tv : #dimartedi Coronavirus, Roberto #Speranza (ministro Salute): 'Lockdown? Oggi abbiamo ancora una possibilità di pieg… - RengaOfficial : Mio padre se n’è andato,mi piace pensare che ora sia di nuovo insieme a mia madre, Jolanda il suo grande amore.Ques… - rtl1025 : ??Il presidente Giuseppe #Conte riunirà alle 16, a quanto si apprende, i capi delegazione Dario #Franceschini, Rober… - vincenz94704898 : RT @antonio_bordin: Se la mascherina ed il distanziamento funzionano come dice #Speranza, perché non dovrei uscire di casa? E allora perché… - SoniaLaVera : RT @antonio_bordin: Se la mascherina ed il distanziamento funzionano come dice #Speranza, perché non dovrei uscire di casa? E allora perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza “Nuovo Vaccino Covid, Oms: «C’è speranza entro la fine dell’anno» Corriere della Sera