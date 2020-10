Spadafora | «Ronaldo? Chiedo assunzione di responsabilità per i giovani»

Leggi su calcionews24

Vincenzo Spadafora ha parlato di Cristiano Ronaldo: ecco le parole del ministro dello Sport sul calciatore della Juventus Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino. Ecco le sue parole relativamente a Cristiano Ronaldo, positivo al Coronavirus e con il quale ha avuto un vivace scambio di battute. CRISTIANO RONALDO – «A tutti i giocatori, soprattutto ai più forti e famosi, chiedo una dose di responsabilità per essere da esempio per i più giovani. Sarebbe bello se ciascuno di loro facesse un video sui propri canali social per chiedere ai ragazzi di indossare le mascherine e scaricare Immuni».