Sala: «Ora per me il consenso conta zero. Ho a cuore solo il bene di Milano e farò ciò che devo» – Il video (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 21 ottobre (Italia/Mondo)Il coprifuoco in Lombardia colpirà duramente i commercianti e Beppe Sala ne è consapevole. In un video diffuso sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Milano ha chiesto al governo di «intervenire per tutelarli». Ma il primo cittadino non intende tirarsi indietro: «Il coprifuoco non è un’idea folle», ha spiegato, citando ciò che accade in questi giorni in altre città europee alle prese con la seconda ondata dell’epidemia di Coronavirus. Da Parigi a Londra, passando per Barcellona e Bruxelles. Poi ha fatto una promessa: «Sono verso la fine del mio mandato e per me adesso il consenso conta zero. Per me conta una sola cosa: il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 21 ottobre (Italia/Mondo)Il coprifuoco in Lombardia colpirà duramente i commercianti e Beppene è consapevole. In undiffuso sulla sua pagina Facebook, il sindaco diha chiesto al governo di «intervenire per tutelarli». Ma il primo cittadino non intende tirarsi indietro: «Il coprifuoco non è un’idea folle», ha spiegato, citando ciò che accade in questi giorni in altre città europee alle prese con la seconda ondata dell’epidemia di Coronavirus. Da Parigi a Londra, passando per Barcellona e Bruxelles. Poi ha fatto una promessa: «Sono verso la fine del mio mandato e per me adesso il. Per meuna sola cosa: il ...

