(Rompi) scatole cinesi. Lo scoop del Nyt che imbarazza Trump (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nuovo affondo del New York Times contro il presidente statunitense Donald Trump. Nelle scorse settimane il quotidiano della Grande Mela aveva rivelato che il presidente ha pagato 750 dollari di tasse federali nel 2016 e 2017. Oggi ha scoperto che il presidente ha conti correnti in tre Paesi stranieri: oltre al Regno Unito e all’Irlanda, c’è anche la Cina. Stando a quanto emerge dai documenti tributari ottenuti dal New York Times, il conto, la cui esistenza non era mai emersa, è gestito dalla Trump International Hotels Management L.L.C., che ha pagato tasse in Cina per 188.561 dollari tra il 2013 e il 2015. Contattato dal giornale, il leader della Trump Organization, Alan Garten, ha ammesso che l’azienda “ha aperto un conto in una banca cinese con uffici negli Stati Uniti per pagare le tasse ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nuovo affondo del New York Times contro il presidente statunitense Donald. Nelle scorse settimane il quotidiano della Grande Mela aveva rivelato che il presidente ha pagato 750 dollari di tasse federali nel 2016 e 2017. Oggi ha scoperto che il presidente ha conti correnti in tre Paesi stranieri: oltre al Regno Unito e all’Irlanda, c’è anche la Cina. Stando a quanto emerge dai documenti tributari ottenuti dal New York Times, il conto, la cui esistenza non era mai emersa, è gestito dallaInternational Hotels Management L.L.C., che ha pagato tasse in Cina per 188.561 dollari tra il 2013 e il 2015. Contattato dal giornale, il leader dellaOrganization, Alan Garten, ha ammesso che l’azienda “ha aperto un conto in una banca cinese con uffici negli Stati Uniti per pagare le tasse ...

Ultime Notizie dalla rete : Rompi scatole Dybala sarà anche un rompiscatole viziato, ma la Juve se lo tenga stretto: se scappa, il futuro sarà peggiore Calciomercato.com Quello che Carlo Franco ha insegnato a questo giornale

Era anche un gran rompiscatole, ve lo assicuro. Negli ultimi tempi si sentiva trascurato e mi scriveva mail che chiedevano in cambio una semplice rassicurazione, quasi fosse un ragazzino alle ...

Dybala sarà anche un rompiscatole viziato, ma la Juve se lo tenga stretto: se scappa, il futuro sarà peggiore

Può giocare su entrambi i lati e può farlo bene", ha concluso Pirlo. Chiesa può giocare sul lato, Kulusevski trequartista, e Ramsey da esterno può giocare dietro Morata. Rispetto a Crotone, Morata ha ...

Era anche un gran rompiscatole, ve lo assicuro. Negli ultimi tempi si sentiva trascurato e mi scriveva mail che chiedevano in cambio una semplice rassicurazione, quasi fosse un ragazzino alle ...