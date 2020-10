Regione Lazio, coprifuoco notturno e didattica a distanza per il 50% degli studenti delle superiori (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Anche la Regione Lazio prova a correre ai ripari in seguito ai dati sempre più preoccupanti relativi alla diffusione del coronavirus. Il governatore Nicola Zingaretti ha dunque deciso di emanare un’ordinanza insieme con il ministro della Salute Roberto Speranza per contenere la diffusione del virus. Prima di tutto viene potenziata la rete Covid con l’aumento del numero di posti letto dedicati all’assistenza di pazienti affetti da Covid-19. Questo potenziamento consiste nell’identificare strutture pubbliche e private ulteriori rispetto a quelle che già fanno parte della rete, anche parzialmente dedicate a questo scopo. L’obiettivo è di avere 2913 posti letto, di cui 552 per terapia intensiva e sub-intensiva. coprifuoco nel Lazio Come già altre regioni hanno fatto, ... Leggi su blogo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Anche laprova a correre ai ripari in seguito ai dati sempre più preoccupanti relativi alla diffusione del coronavirus. Il governatore Nicola Zingaretti ha dunque deciso di emanare un’ordinanza insieme con il ministro della Salute Roberto Speranza per contenere la diffusione del virus. Prima di tutto viene potenziata la rete Covid con l’aumento del numero di posti letto dedicati all’assistenza di pazienti affetti da Covid-19. Questo potenziamento consiste nell’identificare strutture pubbliche e private ulteriori rispetto a quelle che già fanno parte della rete, anche parzialmente dedicate a questo scopo. L’obiettivo è di avere 2913 posti letto, di cui 552 per terapia intensiva e sub-intensiva.nelCome già altre regioni hanno fatto, ...

