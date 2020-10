Palestre e sport dilettantistico contro nuove chiusure | “Categoria soffre crisi invisibile”

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dato una settimana di tempo alleper “mettersi in regola”, pena la chiusura del settore per arginare la crescita di contagi da Covid, ma allenatori, proprietari di sale eivi non ci stanno. “Qui si fa di tutta l’erba un fascio – protesta Walter Lo Riso, responsabile delleMaxClub e Qbo Crossfit – . Rispettiamo le regole, abbiamo investito denaro per poter riaprire a fine maggio e garantire ai nostri clienti la possibilità di fare lezioni ein totale sicurezza. L’esternazione del Presidente del Consiglio è offensiva ed è tutto da vedere se chi è in regola accetterà di stare chiuso, venisse mai deciso in questo ...