Napoli, Az Alkmaar regolarmente partito: l'Asl riflette sulla quarantena (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'Az Alkmaar è regolarmente partito alla volta di Napoli per la sfida contro gli azzurri in Europa League, nonostante i tredici contagi da coronavirus all'interno della squadra. La linea dell'Uefa è chiara: c'è un protocollo e la partita va giocata come da programma e sono diciannove i convocati degli olandesi per il match del San Paolo. L'Asl di Napoli, però, riflette ancora su una possibile quarantena per il club che porterebbe – oltre a numerose polemiche – al rinvio della gara senza che l'Uefa possa far nulla.

