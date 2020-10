MotoGP, Casey Stoner: “Triste vedere Rossi festeggiare una top-5 come un successo. Allontanato dalla Honda per Marquez” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il due volte campione del mondo di MotoGP Casey Stoner, un po’ come quando guidava Honda e Ducati, sa essere incisivo anche con le parole. L’australiano, che ormai guarda la classe regina del Motomondiale con gli occhi dell’appassionato, ha analizzato alcuni aspetti riguardanti l’attualità. In primis, Valentino Rossi. Uno dei grandi rivali della sua carriera, a detta di Casey, sembra aver cambiato i propri obiettivi: “Quando ho gareggiato contro Valentino, era un vincitore, un killer. Stava facendo del suo meglio per vincere una gara, ma ora una top 5 è ​​come un podio o una vittoria per lui, e per me è triste“, le parole dell’australiano (fonte: Motorsport.com) in merito al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il due volte campione del mondo di, un po’quando guidavae Ducati, sa essere incisivo anche con le parole. L’australiano, che ormai guarda la classe regina del Motomondiale con gli occhi dell’appassionato, ha analizzato alcuni aspetti riguardanti l’attualità. In primis, Valentino. Uno dei grandi rivali della sua carriera, a detta di, sembra aver cambiato i propri obiettivi: “Quando ho gareggiato contro Valentino, era un vincitore, un killer. Stava facendo del suo meglio per vincere una gara, ma ora una top 5 è ​​un podio o una vittoria per lui, e per me è triste“, le parole dell’australiano (fonte: Motorsport.com) in merito al ...

