Milan, i convocati di Pioli per il Celtic (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Milan, attraverso un annuncio sui social, ha comunicato i convocati in vista della gara di domani contro il Celtic in Europa League. Questi gli uomini scelti da Stefano Pioli per la gara in Scozia: Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.Attaccanti: Colombo, Ibrahimovic, Rafael Leão, Maldini. #CelticMilan: #UEL Group H The 22-man squad heading to GlasgowI 22 convocati per la trasferta di Glasgow#SempreMilan pic.twitter.com/wa9PbQExBB — AC Milan (@acMilan) October 21, 2020

