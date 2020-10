Midtjylland-Atalanta oggi in tv in chiaro?: canale, orario e diretta streaming Champions League 2020/2021 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo lo splendido cammino interrotto solamente ai quarti per mano del Psg, l’Atalanta di Gasperini riparte dalla Danimarca, facendo visita al Midtjylland. Nella prima giornata del gruppo D di Champions League 2020/2021, sarà infatti Midtjylland-Atalanta il match di scena alla MCH Arena di Herning, che potrebbe già mettere in palio punti importanti ai fini del passaggio del turno. La partita sarà visibile alle ore 21.00 di mercoledì 21 ottobre su Sky Sport Arena (canale 204) e sulla piattaforma di Sky Go, l’incontro non sarà invece tramesso in chiaro. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo lo splendido cammino interrotto solamente ai quarti per mano del Psg, l’di Gasperini riparte dalla Danimarca, facendo visita al. Nella prima giornata del gruppo D di, sarà infattiil match di scena alla MCH Arena di Herning, che potrebbe già mettere in palio punti importanti ai fini del passaggio del turno. La partita sarà visibile alle ore 21.00 di mercoledì 21 ottobre su Sky Sport Arena (204) e sulla piattaforma di Sky Go, l’incontro non sarà invece tramesso in

sportli26181512 : Midtjylland-Atalanta, le probabili formazioni del match di Champions League: Gasperini affronta la trasferta in Dan… - deatoffees : Stasera torna la #ucl per #Atalanta impegno danese con il #midtjylland dopo la prestazione fisica Vs il #sscnapoli)… - Dalla_SerieA : Atalanta, Gasperini: 'Midtjylland avrà grande entusiasmo, ma noi uguale' - - 11contro11 : #Midtjylland-#Atalanta, Gasperini: «Non esistono gare banali» #ChampionsLeague #11contro11 - webmagazine24 : Probabili #Formazioni #Midtjylland - #Atalanta, 1^ giornata Champions League -