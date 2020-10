Mes, così Lega e M5S fanno asse a Bruxelles (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Certi amori non finiscono. Il Mes riunisce Lega e Cinque Stelle a Bruxelles. Entrambe le deLegazioni all’Europarlamento hanno bocciato con un sonoro no una risoluzione sulle politiche economiche dell’Eurozona per il 2020 che prevedeva il ricorso al Fondo Salva Stati per sostenere la Sanità durante la crisi del Covid-19. Un’ora dopo il post su Facebook dell’ex capo politico Luigi Di Maio, che socchiudeva all’uso dei fondi Mes spiegando che “il confronto è il sale della democrazia”, il gruppo di eurodeputati in Ue cala il sipario resuscitando per un momento la vecchia intesa gialloverde. “La nostra posizione sul #Mes non è cambiata. L’Italia non ne ha bisogno: sta già sostenendo la sanità con altri 4 miliardi di investimenti – chiosa lapidario ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Certi amori non finiscono. Il Mes riuniscee Cinque Stelle a. Entrambe le dezioni all’Europarlamento hanno bocciato con un sonoro no una risoluzione sulle politiche economiche dell’Eurozona per il 2020 che prevedeva il ricorso al Fondo Salva Stati per sostenere la Sanità durante la crisi del Covid-19. Un’ora dopo il post su Facebook dell’ex capo politico Luigi Di Maio, che socchiudeva all’uso dei fondi Mes spiegando che “il confronto è il sale della democrazia”, il gruppo di eurodeputati in Ue cala il sipario resuscitando per un momento la vecchia intesa gialloverde. “La nostra posizione sul #Mes non è cambiata. L’Italia non ne ha bisogno: sta già sostenendo la sanità con altri 4 miliardi di investimenti – chiosa lapidario ...

