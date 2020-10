Maltempo: venerdì sarà decretato lo stato d’emergenza in Piemonte (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Venerdì sarà decretato lo stato di emergenza per il Piemonte” colpito dall’alluvione del 2 e 3 ottobre scorso, che si è portata dietro uno strascico di ingenti danni soprattutto nel cuneese. Lo annuncia la deputata Pd Chiara Gribaudo, cuneese, dopo l’audizione in Commissione Ambiente del capo della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli. “Borrelli ha dichiarato di aver presentato al Consiglio dei ministri la dichiarazione di stato di emergenza. Ha confermato ufficialmente che potra’ essere approvata venerdi’. Si tratta di un’ottima notizia per i nostri territori che così inizieranno a ricevere risorse per ripristinare le infrastrutture e iniziare a rialzarsi dopo l’alluvione“, spiega Gribaudo, che e’ vice capogruppo ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Venerdì saràlodi emergenza per il” colpito dall’alluvione del 2 e 3 ottobre scorso, che si è portata dietro uno strascico di ingenti danni soprattutto nel cuneese. Lo annuncia la deputata Pd Chiara Gribaudo, cuneese, dopo l’audizione in Commissione Ambiente del capo della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli. “Borrelli ha dichiarato di aver presentato al Consiglio dei ministri la dichiarazione didi emergenza. Ha confermato ufficialmente che potra’ essere approvata venerdi’. Si tratta di un’ottima notizia per i nostri territori che così inizieranno a ricevere risorse per ripristinare le infrastrutture e iniziare a rialzarsi dopo l’alluvione“, spiega Gribaudo, che e’ vice capogruppo ...

IdeawebTV : Maltempo: da venerdì stato di emergenza in Piemonte - Agenparl : CS_Maltempo, Gribaudo: venerdì arriva lo stato di emergenza per il Piemonte - - dutti_matteo : @gregcapitano10 @Ricvanmagren Considerando che siamo ad ottobre e che venerdì prevedono maltempo non pensate che i… - dutti_matteo : Considerando che siamo ad ottobre e che venerdì prevedono maltempo non pensate che i 253 km della tappa 19 possa c… - dutti_matteo : Considerando che siamo ad ottobre e che venerdì prevedono maltempo non pensate che i 253 km della tappa 19 possa c… -

