Lukaku | “Risultato negativo Queste partite vanno vinte”

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’uomo in più dell’Inter, in questo momento, è Romelu. Il belga ha tenuto a galla i suoi nella gara con il Borussia Mönchengladbach. Ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante ha così analizzato la gara: “Oggi non è un buon risultato,vinte, possiamo fare di più. Dobbiamo essere più forti mentalmente. Dobbiamo continuare a lavorare, non è un momento facile per noi, con diversi elementi positivi al Covid, ma serve maggiore cattiveria in determinati momenti della gara. Dobbiamo essere più forti, anche in difesa dove dobbiamo fare meglio. Abbiamo preso due gol su errori nostri però anche in avanti abbiamo sbagliato tantissime occasioni. In Champions certi errori si pagano e questa sera abbiamo perso ...