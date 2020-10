LIVE Virtus Bologna-Monaco 94-85, EuroCup basket in DIRETTA: vittoria in rimonta e primato nel girone per le V Nere! (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE PARTITA: Virtus Bologna-Monaco 94-85 94-85 Teodosic a fil di sirena sigla il +9 finale! 92-85 HUNTEEER! GAME, SET AND MATCH! Gamble ruba palla, ennesimo cioccolatino di Teodosic e schiacciata dell’americano! 90-85 2/2 in lunetta per Teodosic. Quasi fatta per la Virtus! 88-85 Troppi rimbalzi offensivi per il Monaco: due punti per Lessort. 88-83 Hunteeer! Gamble sbaglia il tiro, ma il collega realizza il +5. 86-83 BOMBA DI MARKOVIIIIC! Quando la palla pesa il play serbo c’è sempre! 83-83 O’Brien completa il gioco da tre punti. 83-82 Penetrazione, canestro e fallo subito per O’Brien. E’ anche il quinto personale per Weems, gara finita per lui. Timeout Monaco. 83-80 2/2 in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE PARTITA:94-85 94-85 Teodosic a fil di sirena sigla il +9 finale! 92-85 HUNTEEER! GAME, SET AND MATCH! Gamble ruba palla, ennesimo cioccolatino di Teodosic e schiacciata dell’americano! 90-85 2/2 in lunetta per Teodosic. Quasi fatta per la! 88-85 Troppi rimbalzi offensivi per il: due punti per Lessort. 88-83 Hunteeer! Gamble sbaglia il tiro, ma il collega realizza il +5. 86-83 BOMBA DI MARKOVIIIIC! Quando la palla pesa il play serbo c’è sempre! 83-83 O’Brien completa il gioco da tre punti. 83-82 Penetrazione, canestro e fallo subito per O’Brien. E’ anche il quinto personale per Weems, gara finita per lui. Timeout. 83-80 2/2 in ...

OA_Sport : LIVE Virtus Bologna-Monaco, EuroCup basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - IamCALCIO : DIRETTA LIVE Segui con noi la #diretta testuale di #Paganese-VirtusFrancavilla - CorriereRomagna : Diretta, Ravenna-Virtus Verona live - - tuttofrosinone : Live Frosinone-Entella 0-0: Birra salva l'Entella sulla testata di Tabanelli - tuttofrosinone : LIVE Frosinone-Virtus Entella 0-0: Cambia la coppia d'attacco ma non arriva il gol! Occasione per Rohden… -