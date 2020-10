LIVE Motocross, GP Limburg MXGP 2020 in DIRETTA: Prado vince gara-2 davanti a Cairoli e Gajser. Lo sloveno resta leader del Mondiale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! Tim Gajser resta saldamente in testa al Mondiale MXGP 2020 con 55 punti di vantaggio su Cairoli, 57 su Prado e 72 su Seewer quando mancano quattro round e otto manche al termine della stagione. Con questo risultato, Jorge Prado si aggiudica il GP di Limburg 2020 davanti a Gajser e Cairoli. Romain Febvre alla fine è riuscito a tagliare il traguardo perlomeno in quarta piazza, precedendo di un soffio l’olandese Bogers. vince Prado! ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostra, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! Timsaldamente in testa alcon 55 punti di vantaggio su, 57 sue 72 su Seewer quando mancano quattro round e otto manche al termine della stagione. Con questo risultato, Jorgesi aggiudica il GP di. Romain Febvre alla fine è riuscito a tagliare il traguardo perlomeno in quarta piazza, precedendo di un soffio l’olandese Bogers.! ...

OA_Sport : LIVE Motocross, GP Limburg MXGP 2020 in DIRETTA: Gajser si impone in gara-1, alle 16.10 il via alla seconda manche - OA_Sport : LIVE Motocross, GP Limburg MXGP 2020 in DIRETTA: Tony Cairoli deve invertire la tendenza a Lommel - zazoomblog : LIVE Motocross GP Fiandre 2020 in DIRETTA: Prado al comando in gara-2 davanti a Gajser 8° Cairoli - #Motocross… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Fiandre 2020 in DIRETTA: Gajser saldamente al comando in gara-2 Cairoli è 6° - #Motocross… -