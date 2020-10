Le “unità speciali” per assistere a domicilio i malati Covid? A sette mesi dal decreto (che dava 10 giorni per metterle in campo) poche Regioni hanno raggiunto l’obiettivo – Ecco i dati (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Erano state pensate per monitorare la situazione clinica di chi è positivo al Covid in isolamento, somministrare i giusti farmaci ai malati ed eventualmente per fare tamponi a domicilio. Squadre composte da almeno un dottore e un infermiere, con un obiettivo preciso: alleggerire la pressione sugli ospedali e sui medici di base. Ma a 7 mesi dall’inizio dell’emergenza sanitaria e con la seconda ondata alle porte, le Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) sono ancora in alto mare: rispetto alle 1.200 squadre attese in tutta Italia, le Regioni in regola sono poche. Le Asl del Piemonte e dell’Emilia Romagna hanno raggiunto nelle scorse settimane il target fissato dal ministero (1 team ogni 50mila abitanti), ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Erano state pensate per monitorare la situazione clinica di chi è positivo alin isolamento, somministrare i giusti farmaci aied eventualmente per fare tamponi a. Squadre composte da almeno un dottore e un infermiere, con un obiettivo preciso: alleggerire la pressione sugli ospedali e sui medici di base. Ma a 7dall’inizio dell’emergenza sanitaria e con la seconda ondata alle porte, le Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) sono ancora in alto mare: rispetto alle 1.200 squadre attese in tutta Italia, lein regola sono. Le Asl del Piemonte e dell’Emilia Romagnanelle scorse settimane il target fissato dal ministero (1 team ogni 50mila abitanti), ...

