Jared Leto sarà Joker nella Justice League di Zack Snyder (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Jared Leto riprenderà il ruolo di Joker nelle riprese aggiuntive della versione Snyder's Cut di Justice League, attualmente in lavorazione. Jared Leto riprenderà il ruolo di Joker in occasione della versione Snyder's Cut di Justice League, il progetto che verrà completato in vista di un debutto su HBO Max nel 2021. Il premio Oscar aveva interpretato l'iconico villain nel film Suicide Squad, progetto tratto dai fumetti della DC che sarà quindi legato alla storia ideata da Zack Snyder. Il sito The Hollywood Reporter ha riportato la notizia che Jared Leto si unirà agli altri membri del ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 ottobre 2020)riprenderà il ruolo dinelle riprese aggiuntive della versione's Cut di, attualmente in lavorazione.riprenderà il ruolo diin occasione della versione's Cut di, il progetto che verrà completato in vista di un debutto su HBO Max nel 2021. Il premio Oscar aveva interpretato l'iconico villain nel film Suicide Squad, progetto tratto dai fumetti della DC che sarà quindi legato alla storia ideata da. Il sito The Hollywood Reporter ha riportato la notizia chesi unirà agli altri membri del ...

Nerdmovieprod : Justice League Snyder Cut: Jared Leto tornerà nel ruolo di Joker #JaredLeto #joker #JokerJaredLeto #SnyderCut - yeeyee187 : quibi dead jared leto back as joker giuliani dong - amiamonoistesse : Emilia Clarke and Jared Leto (gennaio 2014) Lei aveva 27 anni e lui 42. - dan9it : Snyder grazie di esistere! Pure Jared Leto che torna come Joker per la Snyder Cut di Justice League! ?? #JusticeLeague #SnyderCut - lospaziobianco : Justice League: Jared Leto di nuovo Joker per la 'Snyder Cut' -