Inter | preoccupazione per Sensi | in dubbio la sua presenza contro il Borussia Mönchengladbach

Leggi su intermagazine

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)a rischio per il match di questa sera Una nuova ansia per Antonio Conte e l’nel giorno del ritorno in Champions Leaguei tedeschi delMönchengladbach. Come comunicato dall’allenatore nerazzurro nella conferenza stampa pre partita, Stefanoha subito un affaticamento e potrebbe dunque non prendere parte al match di questa sera. “Da vedere invece se tra i convocati ci saràche si è fermato nell’allenamento di lunedì per un fastidio a una coscia. Ieri si è sottoposto a terapie e stamani verificherà le sue condizioni: se non sentirà più dolore andrà in panchina, altrimenti si sottoporrà ad accertamenti” riporta il Corriere dello Sport in edicola ...