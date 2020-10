Inter-Borussia Monchengladbach | le probabili formazioni e dove vederla

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) PHOTO CREDITS: Getty Imagessarà la partita d’esordio dei nerazzurri (ore 21) in questa UEFA Champions League. La squadra di Conte avrà un solo obiettivo: vincere, ottenere i tre punti e dimenticare al più presto la sconfitta nel derby. L’incerto cammino in campionato non deve distrarre l’, che non può sbagliare il debutto, come fatto lo scorso anno contro lo Slavia Praga. L’ostico gruppo B, completato da Shakhtar Donetsk e Real Madrid, obbliga Lukaku e compagni a non commettere passi falsi.: lePotrebbero esserci significative novità rispetto alla formazione titolare che è scesa in campo nel derby. La ...