Ilaria D’Amico: “La perdita di mia sorella mi ha cambiata. Ero con lei quando è morta” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una terribile perdita e l’inevitabile cambiamento delle priorità della vita. Ilaria D’Amico ha rivelato al settimanale F di aver affrontato un momento difficilissimo della sua vita lo scorso 5 settembre. La sorella Catia ha perso la sua lunga battaglia contro un brutto male. “Catia aveva 12 anni più di me. Abbiamo saputo che era malata a gennaio 2019, un tumore brutto nell’area dell’intestino. Un fulmine a ciel sereno perché lei era la persona più sana del mondo. Abbiamo gestito la malattia insieme, scegliendo tutto il percorso. Poi a maggio scorso, la notizia che stava di nuovo male. Se ne è andata in pochi mesi, il 5 settembre scorso. Io ero con lei“, ha dichiarato al settimanale F. “Sono più fragile. Sento che lei è diventata una parte di me. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una terribilee l’inevitabile cambiamento delle priorità della vita.D’Amico ha rivelato al settimanale F di aver affrontato un momento difficilissimo della sua vita lo scorso 5 settembre. LaCatia ha perso la sua lunga battaglia contro un brutto male. “Catia aveva 12 anni più di me. Abbiamo saputo che era malata a gennaio 2019, un tumore brutto nell’area dell’intestino. Un fulmine a ciel sereno perché lei era la persona più sana del mondo. Abbiamo gestito la malattia insieme, scegliendo tutto il percorso. Poi a maggio scorso, la notizia che stava di nuovo male. Se ne è andata in pochi mesi, il 5 settembre scorso. Io ero con lei“, ha dichiarato al settimanale F. “Sono più fragile. Sento che lei è diventata una parte di me. ...

