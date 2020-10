Il solito caos del governo sui Dpcm: Speranza ne annuncia un altro, Palazzo Chigi smentisce (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il solito caos nella comunicazione. Cosa non si nega pur di non usare quella parolina, lockdown. Qualcuno, da Palazzo Chigi, lascia trapelare indiscrezioni su un nuovo, imminente Dpcm con nuove misure restrittive per la circolazione, in chiave anti-Covid, i giornali lo scrivono e dal governo arriva una nota: tutto falso. Peccato che dopo qualche ora il ministro della Salute, Roberto Speranza, annunci una imminente riscrittura di nuove regole comuni per le Regioni da parte del governo, quindi con nuove misure di avvicinamento al lockdown. La smentita di Palazzo Chigi su un nuovo Dpcm In merito ad alcuni articoli apparsi oggi sui quotidiani, in base ai quali si andrebbe “verso un nuovo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ilnella comunicazione. Cosa non si nega pur di non usare quella parolina, lockdown. Qualcuno, da, lascia trapelare indiscrezioni su un nuovo, imminentecon nuove misure restrittive per la circolazione, in chiave anti-Covid, i giornali lo scrivono e dalarriva una nota: tutto falso. Peccato che dopo qualche ora il ministro della Salute, Roberto, annunci una imminente riscrittura di nuove regole comuni per le Regioni da parte del, quindi con nuove misure di avvicinamento al lockdown. La smentita disu un nuovoIn merito ad alcuni articoli apparsi oggi sui quotidiani, in base ai quali si andrebbe “verso un nuovo ...

