Il Commissario Arcuri | Raddoppieremo i tamponi in due mese

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Rispetto a marzo “siamo in un altro mondo, ora il contagio è molto più distribuito. Non penso che tutta l’Italia sia uguale: serviranno sempre di più risposte differenziate e un coordinamento puntuale fra Stato e amministrazioni locali”. Ad affermarlo in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’ è ilstraordinario all’ emergenza Covid-19 Domenico. “Il senso di ciò che abbiamo imparato - dice - è rintracciare il virus sempre prima, curare le persone a casa sempre di più. I medici di base devono poter fare i test nelle case e curare lì il più possibile i malati, visto che ormai i protocolli sono standardizzati”.Inoltre, dice, “facciamo ormai stabilmente oltre 100 mila...