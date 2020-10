Gualtieri è ottimista: "Le quote di Recovery Fund potrebbero aumentare per il primo anno" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) In un'intervista a Radio 24, il ministro dell'economia Roberto Gualtieri ha spiegato le novità che potrebbero essere apportate sul Mes: 'Nel dialogo con la Commissione ci sembra di capire che la quota ... Leggi su globalist (Di mercoledì 21 ottobre 2020) In un'intervista a Radio 24, il ministro dell'economia Robertoha spiegato le novità cheessere apportate sul Mes: 'Nel dialogo con la Commissione ci sembra di capire che la quota ...

borghi_claudio : Quello stesso gualtieri che ci ha fatto perdere mesi approvando a raffica il MES come unico strumento disponibile d… - Marcozanni86 : Ma pare che i colleghi di partito di #Gualtieri ancora non lo abbiano capito (e secondo me nemmeno lui, però mica p… - StefanoFassina : Su #Mes hanno ragione @GiuseppeConteIT e @Mov5Stelle Qui @lucatelese @tpi motivo perché: - PMicarelli : RT @VeroDeRomanis: Intervista Min #Gualtieri . “ #Mes fa risparmiare 300 mln l’anno per 10 anni”. Eppure Pres. #Conte tentenna. Domanda. M… - Teresat14547770 : Europee, ecco chi c’è nelle liste tra indagati, big e grandi esclusi -