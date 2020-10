Giro d’Italia 2020, si va verso la conferma dello Stelvio, meteo poco favorevole per la tappa col Colle dell’Agnello (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Giro d’Italia 2020 è entrato nella sua terza settimana e non serve un genio per capire che sarà quella decisiva, per la presenza di tre tapponi di montagna a partire da oggi fino a sabato 24 ottobre. Stage che, da questo punto di vista, potrebbero dare un connotato diverso alla classifica generale. Purtroppo, come si temeva, non saranno solo gli aspetti legati all’agonismo puro a fare la differenza, ma anche il maltempo. Siamo nel pieno del periodo autunnale e le perturbazioni non sono certo un evento sporadico. Ebbene, stando a quanto riferiscono le previsioni c’è ottimismo relativamente alla tappa di domani, mentre per la penultima uscita di questo Giro molto probabilmente si farà fatica ad affrontare il percorso originario. Ma, andiamo per ordine. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ild’Italiaè entrato nella sua terza settimana e non serve un genio per capire che sarà quella decisiva, per la presenza di tre tapponi di montagna a partire da oggi fino a sabato 24 ottobre. Stage che, da questo punto di vista, potrebbero dare un connotato dialla classifica generale. Purtroppo, come si temeva, non saranno solo gli aspetti legati all’agonismo puro a fare la differenza, ma anche il maltempo. Siamo nel pieno del periodo autunnale e le perturbazioni non sono certo un evento sporadico. Ebbene, stando a quanto riferiscono le previsioni c’è ottimismo relativamente alladi domani, mentre per la penultima uscita di questomolto probabilmente si farà fatica ad affrontare il percorso originario. Ma, andiamo per ordine. ...

giroditalia : ??Giro d'Italia Stage 16 - Podium ?? @JTratnik ???? - @BahrainMcLaren ?? @ben_oconnor95 ???? - @NTTProCycling ??… - giroditalia : ??The emotional Stage 16 Last Km of #Giro d’Italia 2020! ??L'ultimo emozionante Km della tappa 16 del #Giro d'Italia… - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2020 Giro d'Italia Stage 16 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa 1… - qualazampanews : #libri Cerchi nuovi amici? Allora fatti un giro nei #Canili d'Italia. Nel volume 3 #Lazio #Lombardia @Luludotcom… - avella_la : @FBiasin Vogliamo parlare della gente sulle strade del Giro d'Italia? -

