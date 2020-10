GF Vip, Tommaso Zorzi discorsi piccanti con altri coinquilini: il richiamo degli autori [VIDEO] (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Momenti di ilarità, di spensieratezza al ‘Grande Fratello Vip’. Protagonista ancora una volta del siparietto divertente Tommaso Zorzi, che seduto a tavola assieme ad altri coinquilini ha preso a giudicare il lato B dei concorrenti presenti ancora in casa. Una gara diciamo, con tanto di “ripresa” piccante da parte degli autori del reality show. Ad un certo punto però una voce dall’alto, quella del ‘GF’ a cui nulla sfugge, ha richiamato i ragazzi, invitandoli ad avere un contegno diverso. leggi anche l’articolo —> Elisabetta Gregoraci GF Vip, Signorini: «Non dice la verità, non può dirla» GF Vip, Tommaso Zorzi discorsi ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Momenti di ilarità, di spensieratezza al ‘Grande Fratello Vip’. Protagonista ancora una volta del siparietto divertente, che seduto a tavola assieme adha preso a giudicare il lato B dei concorrenti presenti ancora in casa. Una gara diciamo, con tanto di “ripresa” piccante da partedel reality show. Ad un certo punto però una voce dall’alto, quella del ‘GF’ a cui nulla sfugge, ha richiamato i ragazzi, invitandoli ad avere un contegno diverso. leggi anche l’articolo —> Elisabetta Gregoraci GF Vip, Signorini: «Non dice la verità, non può dirla» GF Vip,...

zazoomblog : GF Vip: Tommaso Zorzi giudica lato B di Oppini Enock e Pierpaolo ma gli autori non la prendono bene (VIDEO) -… - blogtivvu : #GFVip: Tommaso Zorzi giudica il lato B di Oppini, Enock e Pierpaolo ma gli autori non la prendono bene ?? (VIDEO) - downeyjessevans : Watch me che tra un pò mollo la lezione di linguistica generale e mi guardo il gif vip per capire cosa sta succeden… - fedelealtrash : RT @SpamGFVip: Petizione per cambiare il nome del Grande Fratello VIP in Grande Tommaso VIP #GFVIP - Sardu10 : RT @SpamGFVip: Petizione per cambiare il nome del Grande Fratello VIP in Grande Tommaso VIP #GFVIP -