GF Vip | Tommaso Zorzi confessa le sue delusioni d’amore

Tommaso Zorzi, confidandosi con Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando, ha passato in rassegna tutte le sue storie d'amore che, a quanto pare, non sono finite proprio bene! "Nella vita passata ero qualcuno di orrendo ed ora sto scontando un karma strano." ha esordito Tommaso, poche ore fa, parlando a Maria Teresa e Stefania della sua vita amorosa. Tommaso, infatti, è entrato nella casa da single

