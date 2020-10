Franceska Pepe, le scarpe sfoggiate al GF Vip hanno un costo da capogiro! (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Franceska Pepe ha fatto molto discutere nella casa del GF Vip e anche fuori le cose non vanno diversamente. La causa? Le scarpe. Cantavano qualche anno fa Elio e le Storie Tese ne La Follia della Donna: “Cosa sono i milioni quando in cambio ti danno le scarpe” evidenziando uno dei sogni proibiti delle donne. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 21 ottobre 2020)ha fatto molto discutere nella casa del GF Vip e anche fuori le cose non vanno diversamente. La causa? Le. Cantavano qualche anno fa Elio e le Storie Tese ne La Follia della Donna: “Cosa sono i milioni quando in cambio ti danno le” evidenziando uno dei sogni proibiti delle donne. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

SanremoAncheNoi : RT @numaechos: 16/10/2020 - - AndreaZelletta : RT @Notiziedi_it: Franceska Pepe al Grande Fratello Vip 2020 per un confronto con Andrea Zelletta | Video Mediaset - AndreaZelletta : RT @ChiccoseDOC: “GFVIP 5”:FRANCESKA PEPE AL FACCIA A FACCIA OLTRE IL VETRO CON DAYANE MELLO ED ANDREA ZELLETTA.. LA SORPRESA IN “CASA” DI… - infoitcultura : Grande Fratello Vip undicesima puntata: Matilde Brandi è l’eliminato, Franceska Pepe e Antonio Zequila entrano in c… - Angela_Carina51 : RT @GF_diretta: Franceska Pepe si sfoga su Instagram dopo l'eliminazione dal #GrandeFratelloVip #GFVIP: 'Evviva, sono libera,. Finalmente!… -

Ultime Notizie dalla rete : Franceska Pepe Franceska Pepe, il Milan e la rivelazione sulla corte dei calciatori Corriere dello Sport Grande Fratello Vip: i 5 momenti imperdibili dell'undicesima puntata del reality

I cinque momenti imperdibili dell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020 Lunedì 19 ottobre è andata in onda l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020. Diversi i momenti chiave della s ...

Grande Fratello Vip: sulla casa arrivano due aerei per Tommaso Zorzi

Già in passato, durante la puntata in diretta, l’influencer aveva espresso ad Alfonso Signorini il suo desiderio di ricevere un messaggio aereo. Ad ogni modo è impressionante il calore dei fan di Tomm ...

I cinque momenti imperdibili dell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020 Lunedì 19 ottobre è andata in onda l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020. Diversi i momenti chiave della s ...Già in passato, durante la puntata in diretta, l’influencer aveva espresso ad Alfonso Signorini il suo desiderio di ricevere un messaggio aereo. Ad ogni modo è impressionante il calore dei fan di Tomm ...