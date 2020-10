Fiorentina | positivo al Covid-19 un membro dello staff

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Laattraverso una nota stampa ha reso noto che unè risultatoal-19. Questa la nota del club gigliato: "ACFcomunica che nell'ambito dei test preventivi per la rilevazione del-19 è stato riscontrato un caso di positività: un. Il tesserato in questione, completamente asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra dellaentrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l'iter previsto dai protocolli sanitari."