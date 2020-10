Falafel | le palline di ceci ed erbe aromatiche più buone del mondo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Isono polpette ditipiche della tradizione mediorientale. Di probabile origine egiziana, sono diffuse anche tra i popoli arabi ed ebraici. Si tratta di gustosissimea base i legumi, leggere e nutrienti. Se non li conoscete, dovete assolutamente assaggiarle! Perfette da servire come secondo piatto o antipasto per una cena in famiglia o un pranzo con gli amici di sempre: saranno amate da tutti i vostri commensali, anche dai più piccoli di casa! Curiose di scoprire la ricetta per realizzare queste crocchette died? Allora non perdetevi tutti i nostri consigli culinari di seguito!: ingredienti e preparazione. Per realizzare 10divi occorreranno:...