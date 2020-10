Emergenza covid, sospesa la gara tra Miwa Energia e Sant’Antimo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nonostante il comunicato di ieri, la società Miwa Energia comunica che la gara col Sorriso Azzurro Sant’Antimo valida per la Coppa Campania di Serie C di basket è sospesa così come comunicato della FIP Campania nel link che segue:http://www.fip.it/Regioni/campania/Documenti/Documento?idDocumento=122855 L'articolo Emergenza covid, sospesa la gara tra Miwa Energia e Sant’Antimo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nonostante il comunicato di ieri, la societàcomunica che lacol Sorriso Azzurro Sant’Antimo valida per la Coppa Campania di Serie C di basket ècosì come comunicato della FIP Campania nel link che segue:http://www.fip.it/Regioni/campania/Documenti/Documento?idDocumento=122855 L'articololatrae Sant’Antimo proviene da Anteprima24.it.

bobogiac : Ricapitoliamo: per il Pd a Bologna c’è l’emergenza Covid e a Roma evidentemente no. Per cui a Bologna non si posson… - Giorgiolaporta : Dopo 8 mesi dall’inizio dell’emergenza #Covid_19 ci aspettavamo assunzioni di medici, più terapie intensive e un’It… - msgelmini : Ha pienamente ragione il presidente della Repubblica, #SergioMattarella. Siamo tutti chiamati ad “una prova di orgo… - Bomba2H : RT @CesareSacchetti: Il virologo Palù:'asintomatico il 95% dei positivi. È irrazionale e non scientifico inseguirli.' In altre parole, non… - KenParkQ : RT @CesareSacchetti: Il virologo Palù:'asintomatico il 95% dei positivi. È irrazionale e non scientifico inseguirli.' In altre parole, non… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza covid Emergenza Covid, Coprifuoco e chiusura, la stretta delle Regioni Agenzia ANSA Tasse, Gualtieri: «La riduzione dell'Irpef sarà di un certo rilievo. Il Mes? Sono favorevole»

Tasse, Mes e futuro a breve e medio termine dell'Italia alla luce della crisi provocata dalla pandemia da covid. Lungo intervento stamani del ...

Il professor Lopalco sulla situazione in Puglia: "Mancano anestesisti"

La situazione del coronavirus in Puglia commentata dall'assessore Lopalco: "Mancano anestesisti. Il tracciamento dei positivi rischia di saltare" ...

Tasse, Mes e futuro a breve e medio termine dell'Italia alla luce della crisi provocata dalla pandemia da covid. Lungo intervento stamani del ...La situazione del coronavirus in Puglia commentata dall'assessore Lopalco: "Mancano anestesisti. Il tracciamento dei positivi rischia di saltare" ...