Doc – Nelle Tue Mani 2 episodi giovedì 22 ottobre per la fiction di Rai 1 con Luca Argentero (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Doc – Nelle Tue Mani le anticipazioni degli episodi della fiction con Luca Argentero su Rai 1 e Rai Play giovedì 22 ottobre Prosegue su Rai 1 Doc – Nelle tue Mani il medical drama con Luca Argentero che interpreta un medico che si ritrova con un'amnesia parziale che gli cambia la vita, anche in streaming su Rai Play. La serie, composta da 16 episodi, era stata interrotta dopo i primi 8 causa Covid, infatti per il lockdown non vennero completate le riprese e così Rai 1 ha deciso di spezzarla in due tronconi. Ma tranquilli la serie ha già in cantiere una seconda stagione che si troverà a fare i conti proprio con il Covid

