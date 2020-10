Didattica online, scuole genovesi già in affanno. «Connessioni Internet spesso carenti» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Da lunedì nelle scuole superiori metà delle lezioni via pc: lotta contro il tempo per adeguarsi al piano della Regione Acerra convoca un vertice: «Si tratta di capire come rispettare l’ordinanza». Salgono gli studenti positivi ai test rapidi Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 22 ottobre 2020) Da lunedì nellesuperiori metà delle lezioni via pc: lotta contro il tempo per adeguarsi al piano della Regione Acerra convoca un vertice: «Si tratta di capire come rispettare l’ordinanza». Salgono gli studenti positivi ai test rapidi

Si allarga lo scontro istituzionale sull’ordinanza della Regione Lombardia che impone l’obbligo di didattica a distanza per tutte le scuole superiori a partire da lunedì 26 ottobre. In mattinata è sta ...

Siena Pirata: “A proposito della didattica a distanza…”

SIENA. Vogliamo rispondere all’assessore Benini che, in merito alla Didattica a Distanza, dichiara come sia “la migliore soluzione anche per la ...

Si allarga lo scontro istituzionale sull'ordinanza della Regione Lombardia che impone l'obbligo di didattica a distanza per tutte le scuole superiori a partire da lunedì 26 ottobre. In mattinata è sta ...