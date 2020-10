Diciottenne in coma dopo il pestaggio del branco: erano in cinque, Rom (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sarebbero stati cinque Rom, ubriachi, a pestare Giuseppe Pio D’Astolfo fino a ridurlo in coma. Un minorenne ha sferrato il pugno. giuseppe pio d’astolfo è in comaSarebbero stati identificati gli autori del terribile pestaggio che ha ridotto in coma a Lanciano, il Diciottenne Giuseppe Pio D’Astolfo. Quei ragazzi che la mamma della vittima non perdonerà mai, le sue parole di ieri. Sono Rom anche se di nazionalità italiana, sono cinque e hanno agito tutti insieme contro Giuseppe e un amico. Tra di loro almeno tre minorenni e dalle prime informazioni in possesso degli investigatori, a sferrare il pugno alla tempia del ragazzo è stato un tredicenne. erano ubriachi e tra di loro c’era anche ... Leggi su chenews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sarebbero statiRom, ubriachi, a pestare Giuseppe Pio D’Astolfo fino a ridurlo in. Un minorenne ha sferrato il pugno. giuseppe pio d’astolfo è inSarebbero stati identificati gli autori del terribileche ha ridotto ina Lanciano, ilGiuseppe Pio D’Astolfo. Quei ragazzi che la mamma della vittima non perdonerà mai, le sue parole di ieri. Sono Rom anche se di nazionalità italiana, sonoe hanno agito tutti insieme contro Giuseppe e un amico. Tra di loro almeno tre minorenni e dalle prime informazioni in possesso degli investigatori, a sferrare il pugno alla tempia del ragazzo è stato un tredicenne.ubriachi e tra di loro c’era anche ...

Profilo3Marco : RT @Unomattina: Un sabato di violenza, quello appena trascorso, dei giovani, a Lanciano, in provincia di Chieti, un gruppo di ragazzini ha… - Valedance11 : RT @Unomattina: Un sabato di violenza, quello appena trascorso, dei giovani, a Lanciano, in provincia di Chieti, un gruppo di ragazzini ha… - Il_Centro : #Abruzzo #19ottobre #lunedì #Pescara #Chieti #Lanciano Diciottenne in coma: si stringe il cerchio sull'aggressore… - infoitinterno : Aggredito da una baby gang all'ex stazione Sangritana, diciottenne in coma - TgrRai : È ancora in coma all'ospedale di #Pescara il diciottenne aggredito dietro la vecchia stazione di Lanciano, #Chieti,… -