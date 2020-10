Dall'energia pulita all'acqua potabile, tre best practice per la tutela del mare (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - Produzione di energia pulita da fonti rinnovabili e da impianti innovativi; pulizia dei fiumi Dalle plastiche prima che sfocino nel mare; diritto all'acqua potabile, soprattutto nelle isole minori, con navi dissalatrici. Sono queste le tre best practice per la tutela del mare presentate in occasione dell'evento 'Natura 2000 +20: le best practice del mare. A 13 anni dal D.M. 184/2007' che si è svolto questa mattina in diretta streaming phygital, promosso da Fondazione UniVerde, marevivo, Lipu – Birdlife Italia, Sos Terra Onlus con la main partnership di Renexia e in collaborazione con TeleAmbiente, Agenzia di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - Produzione dida fonti rinnovabili e da impianti innovativi; pulizia dei fiumie plastiche prima che sfocino nel; diritto all', soprattutto nelle isole minori, con navi dissalatrici. Sono queste le treper ladelpresentate in occasione dell'evento 'Natura 2000 +20: ledel. A 13 anni dal D.M. 184/2007' che si è svolto questa mattina in diretta streaming phygital, promosso da Fondazione UniVerde,vivo, Lipu – Birdlife Italia, Sos Terra Onlus con la main partnership di Renexia e in collaborazione con TeleAmbiente, Agenzia di ...

Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - Produzione di energia pulita da fonti rinnovabili e da impianti innovativi; pulizia dei fiumi dalle plastiche prima che sfocino nel mare; diritto all’acqua potabile, ...

