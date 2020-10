Crisanti il pessimista smentisce Conte: “Vaccino in due mesi? Irrealistico” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott – Andrea Crisanti vuole battere Walter Ricciardi sul campo in cui entrambi i medici sono ferratissimi: il pessimismo nei confronti dell’epidemia di coronavirus, spesso con punte di catastrofismo. Stavolta l’ordinario di microbiologia all’Università di Padova accusa persino il premier Giuseppe Conte di aver fatto del facile ottimismo: “Mandare messaggi dicendo che avremo il vaccino fra uno o due mesi sicuramente intercetta le aspettative di tutti quanti, ma lo vedo piuttosto irrealistico“. Ai microfoni di Buongiorno su Sky Tg24, Crisanti precisa: “Forse fra due mesi qualcuno dirà che abbiamo un vaccino, ma tra dirlo e fare uno studio pilota e poi distribuirlo passano tanti mesi“. Il premier in effetti ha parlato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott – Andreavuole battere Walter Ricciardi sul campo in cui entrambi i medici sono ferratissimi: il pessimismo nei confronti dell’epidemia di coronavirus, spesso con punte di catastrofismo. Stavolta l’ordinario di microbiologia all’Università di Padova accusa persino il premier Giuseppedi aver fatto del facile ottimismo: “Mandare messaggi dicendo che avremo il vaccino fra uno o duesicuramente intercetta le aspettative di tutti quanti, ma lo vedo piuttosto irrealistico“. Ai microfoni di Buongiorno su Sky Tg24,precisa: “Forse fra duequalcuno dirà che abbiamo un vaccino, ma tra dirlo e fare uno studio pilota e poi distribuirlo passano tanti“. Il premier in effetti ha parlato ...

