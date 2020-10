Covid, è morto il vicepreside dell’istituto Della Porta: sconvolti gli studenti e i professori (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Stentano ancora a crederci gli studenti e gli insegnanti dell’Istituto Superiore Della Porta a Napoli. Il vicepreside Domenico Silvestri è deceduto a causa del coronavirus, lasciando la scuola, come ha detto la preside Alessandra Guida, “avvolta dalla tristezza e dallo smarrimento. Ha donato tanto a ciascuno di noi e all’istituto”. I colleghi e gli studenti, che si dicono “senza parole” e “sconvolti”, si sono dati appuntamento sulla piattaforma Della dialettica a distanza per salutarlo un’ultima volta. Il professor Silvestri è raccontato come “un uomo buono, intelligente, spiritoso. Un pilastro Della scuola” come ricorda una collega ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Stentano ancora a crederci glie gli insegnanti dell’Istituto Superiorea Napoli. IlDomenico Silvestri è deceduto a causa del coronavirus, lasciando la scuola, come ha detto la preside Alessandra Guida, “avvolta dalla tristezza e dallo smarrimento. Ha donato tanto a ciascuno di noi e all’istituto”. I colleghi e gli, che si dicono “senza parole” e “”, si sono dati appuntamento sulla piattaformadialettica a distanza per salutarlo un’ultima volta. Il professor Silvestri è raccontato come “un uomo buono, intelligente, spiritoso. Un pilastroscuola” come ricorda una collega ...

andreapurgatori : Qualcuno può darmi notizie del professor #Zangrillo o in alternativa del virus clinicamente morto? Così, per una q… - Adnkronos : #Crisanti: 'Chi ha detto 'virus è morto' ha fatto terrorismo' - #covid - LaStampa : Morto a 33 anni per Covid l’influencer ucraino negazionista: “Il virus è una bufala” diceva - GiusPecoraro : RT @sarabanda_: Un DPCM nato morto, visto il trend del Covid-19 con 2 posizioni nel Governo: M5s ed IV un pò più aperturisti e PD e LEU men… - weightvless : “è MOrtO coN iL cOViD, nON di cOvId!!!1!1!11!” ma prendi un palo della luce e ficcatelo nel culo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid morto Covid: un morto in Calabria, é il 105/mo nella regione Agenzia ANSA Covid: Russia, per la prima volta registrati 317 decessi per in un giorno

Mosca , 21 ott 10:05 - (Agenzia Nova) - Nelle ultime 24 ore in Russia sono morte 317 persone con una diagnosi di coronavirus. È quanto riferito dal Centro operativo per il contrasto alla diffusione ...

Convivere con il Covid. Ma cosa vuol dire? E soprattutto, è possibile? Sì, ecco come. Senza arrivare a nuovi lockdown generalizzati

Quindi un rientro ad una normalità responsabile e attrezata. La polmonite è causa, prima del Covid, di circa 15mila decessi l’anno, circa la 14esima causa di morte in italia circa 0,25 morti per mille ...

Mosca , 21 ott 10:05 - (Agenzia Nova) - Nelle ultime 24 ore in Russia sono morte 317 persone con una diagnosi di coronavirus. È quanto riferito dal Centro operativo per il contrasto alla diffusione ...Quindi un rientro ad una normalità responsabile e attrezata. La polmonite è causa, prima del Covid, di circa 15mila decessi l’anno, circa la 14esima causa di morte in italia circa 0,25 morti per mille ...