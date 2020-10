Covid, addio movida: ecco le "aree di massimo rispetto" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Introduzione di due ' aree di massimo rispetto ' individuate nell'area compresa tra piazza Strozzi, via Strozzi, via Sassetti, piazza Repubblica, via Pellicceria e nell'area compresa tra piazza dei ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Introduzione di due 'di' individuate nell'area compresa tra piazza Strozzi, via Strozzi, via Sassetti, piazza Repubblica, via Pellicceria e nell'area compresa tra piazza dei ...

fattoquotidiano : New York, gli effetti del virus peggio dell’11 settembre: Manhattan buia, homeless in strada. E il Covid accelera l… - fattoquotidiano : LA CINA SI RIMETTE IN PISTA Covid addio? Alle soddisfazioni economiche si aggiungono quelle relative alla lotta con… - SilvanoPravato : RT @fattoquotidiano: La critica e studiosa di talenti contemporanei è spirata per Covid a 83 anni, il giorno dopo la morte del marito Enzo… - LuciaLaVita1 : RT @fattoquotidiano: La critica e studiosa di talenti contemporanei è spirata per Covid a 83 anni, il giorno dopo la morte del marito Enzo… - Giacinto_Bruno : RT @fattoquotidiano: La critica e studiosa di talenti contemporanei è spirata per Covid a 83 anni, il giorno dopo la morte del marito Enzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid addio Covid, addio movida: ecco le "aree di massimo rispetto" LA NAZIONE Addio, Jerry. E grazie

Da solo, in un letto di ospedale, ha detto basta. Ultimamente rifiutava le terapie e il cibo: non aveva più speranze. A causa del Covid, molte persone che gli volevano bene non hanno neanche potuto ...

Covid, addio movida: ecco le "aree di massimo rispetto"

Due zone dove, dalle 19 alle 2, si potrà passare solo per andare a casa o entrare nei negozi, niente assembramenti. Santo Spirito ancora contingentata ...

Da solo, in un letto di ospedale, ha detto basta. Ultimamente rifiutava le terapie e il cibo: non aveva più speranze. A causa del Covid, molte persone che gli volevano bene non hanno neanche potuto ...Due zone dove, dalle 19 alle 2, si potrà passare solo per andare a casa o entrare nei negozi, niente assembramenti. Santo Spirito ancora contingentata ...