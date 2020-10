Cisternino, blitz dei carabinieri in hotel: preso latitante affiliato Scu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Cisternino - Si nascondeva da tre mesi sottraendosi all'arresto e spostandosi ogni due-tre giorni per non essere rintracciato grazie a una fitta rete di fiancheggiatori. Seguendo le tracce di chi gli ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 21 ottobre 2020)- Si nascondeva da tre mesi sottraendosi all'arresto e spostandosi ogni due-tre giorni per non essere rintracciato grazie a una fitta rete di fiancheggiatori. Seguendo le tracce di chi gli ...

CISTERNINO - Si nascondeva da tre mesi sottraendosi all’arresto e spostandosi ogni due-tre giorni per non essere rintracciato grazie a una fitta rete di fiancheggiatori. Seguendo le tracce di chi gli ...

Atti persecutori, rapine e spaccio: arrestato latitante 41enne. Preso in un hotel a Cisternino

Il 41enne aveva fatto perdere le sue tracce dall'11 luglio. Al momento dell'arresto ha detto ai carabinieri che pensava non l'avessero mai preso.

CISTERNINO - Si nascondeva da tre mesi sottraendosi all’arresto e spostandosi ogni due-tre giorni per non essere rintracciato grazie a una fitta rete di fiancheggiatori. Seguendo le tracce di chi gli ...Il 41enne aveva fatto perdere le sue tracce dall'11 luglio. Al momento dell'arresto ha detto ai carabinieri che pensava non l'avessero mai preso.