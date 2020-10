Bertolaso per Roma? Storace: "La sorpresa che può tornare buona oggi" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Per la corsa elettorale a sindaco di Roma che agita Fratelli d'Italia e Lega nel centrodestra Silvio Berlusconi insiste con il nome di Guido Bertolaso: secondo il Cavaliere infatti saprebbe meglio di altri gestire questo periodo di emergenza. "Guido Bertolaso, la sorpresa che può tornare buona oggi" scrive il vicedirettore de Il Tempo Francesco Storace che sul sito 7Colli.it. "Alla fine della fiera potrebbe esserci di nuovo Bertolaso - si legge su 7Colli - per correre davvero come sindaco di Roma per il centrodestra. Il nome dell'ex capo della protezione civile ricomincia a circolare, proposto da Silvio Berlusconi, ma non come cinque anni orsono, quando appariva divisivo ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Per la corsa elettorale a sindaco diche agita Fratelli d'Italia e Lega nel centrodestra Silvio Berlusconi insiste con il nome di Guido: secondo il Cavaliere infatti saprebbe meglio di altri gestire questo periodo di emergenza. "Guido, lache" scrive il vicedirettore de Il Tempo Francescoche sul sito 7Colli.it. "Alla fine della fiera potrebbe esserci di nuovo- si legge su 7Colli - per correre davvero come sindaco diper il centrodestra. Il nome dell'ex capo della protezione civile ricomincia a circolare, proposto da Silvio Berlusconi, ma non come cinque anni orsono, quando appariva divisivo ...

