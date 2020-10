Azzolina su Scuola e Disabilità | Stanziati 1 | 2 Miliardi per Sostegno

Leggi su youreduaction

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Nella Legge di bilancio 2021 c’è una grande attenzione per lae, in particolare, per le studentesse e gli studenti più fragili”. Questo quanto riportato da un post Facebook della Ministra. “Abbiamo stanziato 1,2, a regime, per un piano pluriennale di assunzioni sulche consentirà di dare risposte a molte famiglie …