Appalti pubblici a ditte clan | imprenditore rifiuta di rivelare a poliziotto il covo del boss

Casapesenna (Ce) – L'imprenditore edile di Casapesenna, Orlando Fontana, arrestato questa mattina per concorso esterno in associazione camorristica, fu convocato dal Capo della Squadra Mobile di Napoli Vittorio Pisani che stava indagando sulla latitanza di Michele Zagaria. All'investigatore, rispose che sapeva dove era il boss ma non voleva dirlo. L'episodio emerge dall'ordinanza di arresto del Gip del tribunale di Napoli Gabriella Bonavolontà, che ha disposto il carcere per sette imprenditori edili di Casapesenna, comune di origine della famiglia Zagaria. Durante una conversazione captata tra Giuseppe Fontana, fratello di Orlando, e un'altra persona, emerge che Pisani, sapendo che Fontana era vicino a Zagaria, lo aveva convocato chiedendogli esplicitamente se sapeva dove si ...

«Il rating è molto apprezzato dalle imprese perché consente loro sia di aumentare il merito creditizio, e dunque di ottenere più facilmente l'accesso al credito, sia di ridurre del 30% l'importo della ...

Il Comune di Modena ha annunciato che applicherà le procedure per gli appalti, semplificate dalla normativa nazionale, per incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale, garant ...

