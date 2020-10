Vuelta a España 2020 | tappa di domani 21 ottobre | Pamplona-Lekunberri Altimetria | percorso | orari

Leggi su oasport

(Di martedì 20 ottobre 2020), 21, andrà in scena la secondadellaa España. Ladi 151,6 km di preannuncia molto spettacolare e densa di emozioni. Nonostante la brevità delsaranno tre i GPM da affrontare con l’Alto de San Miguel de Aralar nel finale che potrebbe far davvero male.Frazione abbastanza impegnativa con il primo GPM di terza categoria dopo soli 21 km si tratta dell’ascesa di Puerto de Guirguillano 8,2 km al 4,3% di pendenza media. Dopo un lungo tratto in pianura il plotone si troverà a scalare il Puerto de Urbasa 9,2km al 4,7%. I due GPM di terza categoria saranno solo l’antipasto rispetto a quello che attende i ...