Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 20 OTTOBREORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA NOMENTANA PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E’ CHIUSO IL TRATTO IN DIREZIONEDA VIA RINALDO D’AQUINO A VIA PRATO CESARINO CON RIPERCUSSIONI, CODE SUL TRATTO DELLA NOMENTANA CHE VA DA TOR LUPARA ALLA ROTATORIA CODE ANCHE SULLA NOMENTANA BIS A PARTIRE DA COLLEVERDE E SULLA PALOMBARESE, QUI CODE DA VIA MARCO SIMONE ALLA ROTATORIA PER VIA NOMENTANA TUTTO IN DIREZIONE/NOMENTANA CONTESTUALMENTE SONO DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA CI SPOSTIAMO SULLA A1 FIRENZE-, RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER LAVORI, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI GUIDONIA MONTECELIO, IN DIREZIONE ...