Un aumento dei tassi dello 0,1% azzera i benefici dei prestiti Mes. Bordignon: “Il fondo non ha una buona reputazione” (Di martedì 20 ottobre 2020) Non si placa ma anzi si accende oltre la ragionevolezza il dibattito sull’uso dei prestiti del Meccanismo europeo di stabilità (Mes). Che non ci cambieranno la vita, ne in un senso ne nell’altro. Ricapitoliamo le cifre in gioco. La disponibilità massima per l’Italia di fondi Mes destinata a scopi sanitari legati all’emergenza Covid è di 36 miliardi di euro. prestiti che se richiesti aumentano il debito pubblico allo stesso modo dei titoli di Stato. Il tasso a cui vengono concessi questi prestiti è sostanzialmente zero, per una durata di 10 anni. Oggi per finanziarsi sui mercati emettendo titoli di Btp a 10 anni l’Italia paga poco meno dello 0,7%, gli interessi più bassi di sempre. Quindi se raccogliesse i 36 miliardi emettendo Btp, pagherebbe 250 milioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Non si placa ma anzi si accende oltre la ragionevolezza il dibattito sull’uso deidel Meccanismo europeo di stabilità (Mes). Che non ci cambieranno la vita, ne in un senso ne nell’altro. Ricapitoliamo le cifre in gioco. La disponibilità massima per l’Italia di fondi Mes destinata a scopi sanitari legati all’emergenza Covid è di 36 miliardi di euro.che se richiesti aumentano il debito pubblico allo stesso modo dei titoli di Stato. Il tasso a cui vengono concessi questiè sostanzialmente zero, per una durata di 10 anni. Oggi per finanziarsi sui mercati emettendo titoli di Btp a 10 anni l’Italia paga poco meno0,7%, gli interessi più bassi di sempre. Quindi se raccogliesse i 36 miliardi emettendo Btp, pagherebbe 250 milioni ...

Tg3web : Scontri in piazza a Praga, dove negazionisti e fazioni estreme del tifo hanno unito le forze contro le nuove restri… - you_trend : ?? #Coronavirus, la mappa per regione che mostra la crescita percentuale dei casi nell'ultima settimana L'aumento m… - Agenzia_Ansa : #covid, nuovo forte aumento dei contagi in #Campania 1.593 rispetto a 1.376 in 24 ore con meno tamponi. Ventuno mor… - Tatyannex : @LaSkilly Dalle 23 alle 5 si blocca la movida Sicuramente più complicato risolvere il problema dei mezzi pubblici… - I_AM_IM_ : RT @OttobreInfo: 'Ovunque in Europa è all’ordine del giorno l’aumento significativo dei salari minimi. E in Italia?' -

Ultime Notizie dalla rete : aumento dei Con l'aumento dei contagi (e degli ascolti) sale la tensione nei Tg – L'Osservatorio Tg Eurispes-CoRiS Sapienza articolo21 Simone Pierini Si scende sotto quota diecimila contagi in un giorno ma con l'evidente

Simone PieriniSi scende sotto quota diecimila contagi in un giorno ma con l'evidente - e ormai consueto - calo di tamponi del post weekend. Una giornata che potrebbe sembrare interlocutoria ma ...

INTERVISTA/ L’ad Di Salvo: il mio sogno? Il porto di Tropea sarà la Portofino del Sud

Il porto di Tropea ha lanciato sfida del turismo di lusso per valorizzare una location d’eccellenza. Ecco i progetti del Ceo, Vincenzo Aristide Di Salvo ...

Simone PieriniSi scende sotto quota diecimila contagi in un giorno ma con l'evidente - e ormai consueto - calo di tamponi del post weekend. Una giornata che potrebbe sembrare interlocutoria ma ...Il porto di Tropea ha lanciato sfida del turismo di lusso per valorizzare una location d’eccellenza. Ecco i progetti del Ceo, Vincenzo Aristide Di Salvo ...