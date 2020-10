Terribile incidente mortale sull'A24 all'altezza di Tivoli, morto un uomo di 60 anni (Di martedì 20 ottobre 2020) Terribile incidente mortale sull' A24 all'altezza di Tivoli. E' successo intorno alle ore 13, sulla rampa di immissione dell'autostrada Roma-Teramo, Strada dei Parchi di Tivoli. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto, una Fiat Seicento e una Wolksvagen Tiguan si sono scontrate. Nello schianto è deceduto un uomo di 60 anni. Sul posto sono intervenutii vigili del fuoco del distaccamento di Tivoli (Squadra 18A) con l'ausilio del Carro Fiamma, il 118, con ambulanza e un'eliambulanza, la polizia stradale per svolgere i rilievi scientifici e ricostruire la dinamica dell'incidente. La rampa di entrata dell'A24 è stata chiusa al traffico. Per consentire ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020)' A24 all'di. E' successo intorno alle ore 13,a rampa di immissione dell'autostrada Roma-Teramo, Strada dei Parchi di. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto, una Fiat Seicento e una Wolksvagen Tiguan si sono scontrate. Nello schianto è deceduto undi 60. Sul posto sono intervenutii vigili del fuoco del distaccamento di(Squadra 18A) con l'ausilio del Carro Fiamma, il 118, con ambulanza e un'eliambulanza, la polizia stradale per svolgere i rilievi scientifici e ricostruire la dinamica dell'. La rampa di entrata dell'A24 è stata chiusa al traffico. Per consentire ...

