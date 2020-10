Terremoto di magnitudo 7.5 in Alaska: la scossa fa tremare la casa – Il video (Di martedì 20 ottobre 2020) Non ci sono al momento notizie di vittime o danni dopo il fortissimo Terremoto di magnitudo 7.5 avvenuto davanti alla costa sud-occidentale dell’Alaska, che ha provocato anche un piccolo tsunami con onde alte circa 60 centimetri. La scossa è stata registrata alle 12:54 del 19 ottobre ora locale (le 22:54 in Italia), 91 km a sud-est della piccola cittadina di Sand Point, nelle isole Aleutine. Nel video gli effetti spaventosi del sisma ripresi da una telecamera all’interno di una villetta della zona. video: @TheSamirAbbas / Twitter Leggi anche: Trivellazioni nell’area protetta più grande dell’Alaska. Trump: «Servono posti di lavoro»Terremoto di magnitudo 7.8 a largo ... Leggi su open.online (Di martedì 20 ottobre 2020) Non ci sono al momento notizie di vittime o danni dopo il fortissimodi7.5 avvenuto davanti alla costa sud-occidentale dell’, che ha provocato anche un piccolo tsunami con onde alte circa 60 centimetri. Laè stata registrata alle 12:54 del 19 ottobre ora locale (le 22:54 in Italia), 91 km a sud-est della piccola cittadina di Sand Point, nelle isole Aleutine. Nelgli effetti spaventosi del sisma ripresi da una telecamera all’interno di una villetta della zona.: @TheSamirAbbas / Twitter Leggi anche: Trivellazioni nell’area protetta più grande dell’. Trump: «Servono posti di lavoro»di7.8 a largo ...

Agenzia_Ansa : Terremoto di magnitudo 7,4 in #Alaska, allerta tsunami #ANSA - Adnkronos : #Usa, #terremoto magnitudo 7.4 in #Alaska: allerta tsunami - SkyTG24 : Alaska, terremoto di magnitudo 7,4 nelle isole Aleutine - sofonisba55 : RT @Open_gol: Terremoto di magnitudo 7.5 in Alaska: la scossa fa tremare la casa. Il video ? - Open_gol : Terremoto di magnitudo 7.5 in Alaska: la scossa fa tremare la casa. Il video ? -