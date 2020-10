Ten Hag | «Voglio un Ajax coraggioso Il Liverpool non ci cambierà»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 20 ottobre 2020) Erik ten Hag, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa del match di Champions League contro ilErik ten Hag, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa del match di Champions League contro il. «Ilè la miglior squadra al mondo, ma noi vogliamo giocare proprio contro formazioni come questa. Ci mancheranno Antony e Jurrien Timber, che non potranno scendere in campo contro i Reds. Nonostante questo, abbiamo comunque una buona rosa e i nostri principi di gioco non cambieranno a prescindere dalle assenze.vedere uncontro il, una squadra che giochi con fiducia e applichi la sua filosofia». Leggi su Calcionews24.com