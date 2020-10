Stretta alla movida, ecco le regole del Viminale: strade chiuse, orari e militari (Di martedì 20 ottobre 2020) Il provvedimento "potrà anche disporre una chiusura parziale delle strade o delle piazze, restringendo, cioè, l'accesso senza interdirlo totalmente, con il contingentamento degli ingressi". È quanto si legge nella circolare che il capo di gabinetto del Viminale Bruno Frattasi ha inviato ai prefetti, in relazione al dpcm del 18 ottobre scorso sulle nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare con riferimento alla chiusura di strade o piazze nei centri urbani. Inoltre "per un principio di proporzionalità e adeguatezza", specifica la circolare, "potrà essere valutata l'opportunità di applicare le restrizioni provvedimentali solo in determinati giorni della settimana, limitandole a quelli caratterizzati da un più intenso afflusso di ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020) Il provvedimento "potrà anche disporre una chiusura parziale delleo delle piazze, restringendo, cioè, l'accesso senza interdirlo totalmente, con il contingentamento degli ingressi". È quanto si legge nella circolare che il capo di gabinetto delBruno Frattasi ha inviato ai prefetti, in relazione al dpcm del 18 ottobre scorso sulle nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare con riferimentochiusura dio piazze nei centri urbani. Inoltre "per un principio di proporzionalità e adeguatezza", specifica la circolare, "potrà essere valutata l'opportunità di applicare le restrizioni provvedimentali solo in determinati giorni della settimana, limitandole a quelli caratterizzati da un più intenso afflusso di ...

